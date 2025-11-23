Gozney Arc Xl Im Test: Kompakter High-End-Pizzaofen Mit Beeindruckender Leistung

Anzeige | Mit dem Arc XL bringt Gozney seine neueste Entwicklung im Segment der kompakten Premium-Pizzaöfen auf den Markt – und die Erwartungen könnten kaum höher sein. Der Hersteller bewirbt das Modell als den „weltweit fortschrittlichsten kompakten Pizzaofen“ für 16-Zoll-Pizzen. Doch hält der Arc XL, was er verspricht? Der ausführliche Praxistest zeigt: Dieser Ofen hat es in sich.

Erster Eindruck & Unboxing: Hochwertig, durchdacht – sofort startklar

Schon beim Auspacken vermittelt der Arc XL einen äußerst soliden Eindruck. Robuste Materialien, zwei praktische Tragegriffe und eine makellose Verarbeitung machen klar: Hier wurde auf Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit geachtet. Besonders angenehm: Der Ofen kommt komplett vormontiert. Schutzmaterial entfernen, Ventilations- und Flammenleisten einsetzen – und schon kann es losgehen.

Ebenso clever: Die mitgelieferte Gas-Schlauchlösung mit Click-On-Anschluss. Sie ermöglicht ein schnelles, unkompliziertes Verbinden und ebenso müheloses Entfernen nach dem Kochen. Die Gasflasche muss also nicht dauerhaft neben dem Setup stehen.

Der Ofen ist in Elfenbein und Schwarz erhältlich. Das Testgerät in Elfenbein wirkt modern, elegant und hebt sich positiv von klassischen Edelstahl- oder dunklen Outdoor-Geräten ab.

Design & Bedienung: Kompakt außen, überraschend großzügig innen

Die durchdachte Brennerführung sorgt dafür, dass der Arc XL außen wenig Platz benötigt, innen aber deutlich mehr Raum bietet als Roccbox oder Dome. Die breite Öffnung und der großzügige, herausnehmbare Stein erleichtern das Handling großer und langer Pizzen enorm.

Das neue digitale Display überzeugt mit klarer Darstellung, kräftigen Farben und wahlweise Celsius- oder Fahrenheit-Anzeige. Im direkten Vergleich wirkt es moderner und deutlich besser ablesbar als beim Gozney Dome.

Für zusätzlichen Komfort bietet Gozney einen passenden Stand an. Er bringt den Ofen auf eine ergonomische Arbeitshöhe, bietet Stauraum für Zubehör und schafft Platz für die Gasflasche – ein Detail, das sich im täglichen Einsatz als äußerst praktisch erweist.

Aufheizverhalten & Leistung: Kraftvolle Flamme, beeindruckende Hitze

Die Zündung funktioniert denkbar einfach: drücken, drehen – und die Flamme steht in Sekunden. Die Brennerkonstruktion erzeugt eine runde, holzofenähnliche Flammenwalze, die nicht nur imposant aussieht, sondern auch für eine sehr gleichmäßige Hitzeverteilung sorgt.

Gemessene Aufheizzeiten im Test:

85 °C nach 2 Minuten

190 °C nach 12 Minuten

401 °C nach ca. 36 Minuten

Das Display wechselt farblich zwischen Kalt, Optimal und Zu heiß – ein hilfreiches Feature, gerade für Einsteiger.

Der 20 mm starke Stein und die zweilagige Isolierung sorgen für außergewöhnliche Temperaturstabilität. Auch nach mehreren Pizzen bleibt der Stein heiß und sofort wieder einsatzbereit.

In der Praxis: Perfekte Pizza bei 450 °C

Bei rund 450 °C spielt der Arc XL seine ganze Stärke aus. Die Pizza geht schnell auf, die Kruste entwickelt innerhalb von Sekunden schöne Blasen, und dank der kraftvollen Flamme genügen wenige Rotationen für ein perfekt gleichmäßiges Ergebnis.

Der Boden wird knusprig, die Krume locker, die Toppings schmelzen optimal – ohne verbrannte Kanten oder überhitzte Stellen. Selbst Temperaturen jenseits der 460 °C führen im Test nicht zu unkontrolliertem Anbrennen.

Beeindruckend: Auch nach mehreren Durchgängen bleibt die Außenhülle weitgehend sauber. Das Abluftsystem verhindert effektiv Ruß- und Hitzerückstände.

Technische Daten – Gozney Arc XL

Kategorie Details Gewicht 26,5 kg Heizquelle Propan (LPG) Brennerleistung 5,5 kW Gasverbrauch ca. 400 g/h Zündung Elektrisch Außenmaße 530 mm (B) × 629 mm (T) × 342 mm (H) Innenmaße 427 mm (B) × 517 mm (T) × 173 mm (H) Öffnungsgröße 427 mm (B) × 95 mm (H) Pizzastein Cordierit, 20 mm stark Backfläche Für Pizzen bis zu 40 cm Durchmesser

Fazit: Ist der Gozney Arc XL sein Geld wert?

Ja – uneingeschränkt! Der Arc XL positioniert sich überzeugend zwischen dem Einstiegsmodell Roccbox und dem professionellen Dome. Er ist kompakt, leistungsstark, intuitiv zu bedienen und beeindruckend hochwertig verarbeitet. Dazu liefert er Ergebnisse, die mit echten Holzöfen mithalten können.

Stärken im Überblick

herausragende Hitzeleistung und hohe Temperaturstabilität

große Backfläche trotz kompakter Bauweise

exzellente Verarbeitung, modernes Design

vollständig vormontiert – sofort einsatzbereit

intuitive Bedienung, sehr gutes Display

perfekte Backresultate selbst bei extremen Temperaturen

Für ambitionierte Hobbybäcker, Perfektionisten und regelmäßige Pizza-Fans ist der Arc XL nahezu ideal. Kurz gesagt: Der Arc XL gehört derzeit zu den besten kompakten Gas-Pizzaöfen – vielleicht sogar zum besten seiner Klasse.