Unbekannter Täter beschädigt Autos in Augsburger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

In Augsburg kam es am Donnerstag, den 27. November 2025, zu einem Vorfall von Vandalismus auf einem Firmengelände in der Proviantbachstraße. Ein noch unbekannter Täter beschädigte drei Autos, indem er die Reifen zerstach.

Zeugen hörten verdächtige Geräusche

Gegen 20.00 Uhr verständigten aufmerksame Passanten die Polizei. Sie hatten zuvor ein verdächtiges Geräusch wahrgenommen und beobachteten kurz darauf eine männliche Person, die sich zwischen den Autos auf dem Gelände bewegte.

Polizeifahndung bisher erfolglos

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Verdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Hinweise von Zeugen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sind im Gange, und der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizei zu melden.