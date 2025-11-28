Augsburger Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch am Rathausturm

Augsburg – Am Donnerstag, den 27. November 2025, kam es zu einem Polizeieinsatz am Rathausturm in der Augsburger Innenstadt. Zwei Personen, ein 23-jähriger Mann und eine 47-jährige Frau, wurden auf einem Gerüst des Turms entdeckt.

Polizeieinsatz am Rathausturm

Gegen 23:30 Uhr traf eine Polizeistreife die beiden Personen auf dem Gerüst an. Die Beamten forderten sie unverzüglich auf, das Gerüst zu verlassen. Beide folgten der Aufforderung der Polizei ohne Widerstand.

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs

Nun ermittelt die Polizei wegen Hausfriedensbruchs gegen das 23-jährige und 47-jährige Duo. Beide Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.