Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.04.2026

Universitätsviertel – Die Polizei ermittelt nach Trickbetrug
Am Donnerstag (16.04.2026), zwischen 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr erbeuteten bislang unbekannte Täter mittels einer Betrugsmasche mehrere tausend Euro in der Bleriotstraße.
Gegen 08:30 Uhr erhielt eine 90-jährige Frau einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als ihre Schwiegertochter ausgab. Die Anruferin behauptete, sie habe einen schweren Unfall gehabt und benötige dringend Geld für eine Operation.
Die 90-Jährige übergab daraufhin einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich an zwei unbekannte Männer vor ihrer Wohnungstür.
Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen unbekannte Täter.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Die 90-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Die Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Am Freitag (17.04.2026) war ein 25-Jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol auf dem Rathausplatz unterwegs.
Gegen 03:00 Uhr kontrollierte eine Streife den 25-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 25-jährigen Mann.
Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Hochfeld – Die Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort
Am Donnerstag (16.04.2026) beschädigte ein bislang Unbekannter die Bahnunterführung in der Schertlinstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Gegen 17:30 Uhr beschädigte der Unbekannte mit einer türkischen Sattelzugmaschine die Decke der Bahnunterführung. Der Sachschaden an der Unterführung wird auf etwa 200 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Kriegshaber – Die Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall
Am Donnerstag (16.04.2026) ereignete sich auf dem Kobelweg / Ulmer Straße ein Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.
Gegen 17:00 Uhr wollte ein 18-jähriger Autofahrer von der Ulmer Straße nach links in den Kobelweg abbiegen. Ein 45-jähriger Autofahrer kam geradeaus auf der Ulmer Straße entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein Fahrzeugteil der 18-Jährigen traf eine wartende Fahrradfahrerin am Straßenrand. Der 18-Jährige und die Fahrradfahrerin wurden leicht verletzt. Die Mitfahrerin und die Kinder des 45-jährigen Autofahrers wurden zudem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen den 18-jährigen Fahrer.
Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 45-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Die Fahrradfahrerin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
REGION
Dillingen – Kriminalpolizei sucht nach zwei weiblichen unbekannten Zeuginnen
Bereits am 10.04.2026 kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in der Bahnhofstraße zum Nachteil eines 17-Jährigen.
Gegen 15.30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Dillingen, bei der ein 18-Jähriger den 17-Jährigen bedrohte, diesen schlug und dabei Geld forderte.
Der Vorfall wurde durch zwei weibliche anwesende Personen beobachtet, die offenbar einschritten und den Übergriff beendeten.
Der 17-jährige Geschädigte wurde nicht verletzt, es kam zu keiner Geldübergabe.
Die Kriminalpolizei Dillingen sucht nun nach den weiblichen Zeuginnen. Diese werden gebeten, sich bei der Kripo Dillingen unter der Tel. 09071/56-0 zu melden.
Der 17-Jährige und der 18-Jährige haben die deutsche Staatsbürgerschaft.
Neusäß – Die Polizei ermittelt nach Betrug
Am Donnerstag (16.04.2026) kam es zu einem schadensträchtigen Betrugsfall am Mittelfeld.
Gegen 16.30 Uhr kontaktierten bislang unbekannte Täter eine Frau telefonisch.
Der Unbekannte gab sich als Arzt eines Krankenhauses aus und täuschte gegenüber der Geschädigten einen medizinischen Notfall bei ihrem Sohn vor. Der Unbekannte forderte eine sechsstellige Summe für den Einflug eines lebensrettenden Medikamentes aus der Schweiz.
Schließlich übergab die Frau Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer. Aktuell muss von einem Schaden in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrages ausgegangen werden.
Gesucht wird nach einer männlichen Person welche sich am 16.04.2026 gegen 16.30 Uhr im Bereich der Straße Am Mittelfeld in Neusäß aufgehalten hat.
Der Abholer wird wie folgt beschrieben:
männlich, 30-40 Jahre, circa 185cm groß, dunkelblonde kurze Haare, schwarze Jacke, schwarze Hose und schlank beschrieben.
Kurz nach der Tat entfernte sich zudem ein dunkler SUV mit weißem Dach vom Tatort. Möglicherweise besteht hier ein Zusammenhang.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Schiltberg – Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt
Am 16.04.2026 kam es in der Untere Ortsstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 32-Jährigen.
Gegen 12.00 Uhr gerieten der 32-Jährige und ein 42-jähriger Bekannter des Mannes an der Tatörtlichkeit in Streit. In dessen Verlauf schlug der 42-Jährige mit einer Gartenspitzhacke mehrmals auf den 32-Jährigen ein.
Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der 42-Jährige mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung entfernt.
Der 32-jährige Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt und konnte nach einer Behandlung im Krankenhaus dieses wieder verlassen.
Der 42-jährige Tatverdächtige ist derzeit unbekannten Aufenthaltes.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 42-Jährigen.
Der 32-Jährige hat die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 42-Jährige hat die aserbaidschanische Staatsangehörigkeit.
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