Unfall auf B12 bei Mauerstetten: Totalschaden und eine Verletzte nach Kollision
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
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Unfall auf B12 bei Mauerstetten: Totalschaden und eine Verletzte nach Kollision

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagmittag ereignete sich auf der B12 in Fahrtrichtung Kaufbeuren auf Höhe Mooshütte ein Verkehrsunfall mit zwei involvierten Fahrzeugen, der zur Sperrung der Strecke führte.

Unfallhergang auf der B12

Eine 85-jährige deutsche Autofahrerin hielt zunächst in einer Nothaltebucht an. Beim Wiedereinfahren auf die Straße übersah sie ein von hinten schnell heranfahrendes Fahrzeug, das ebenfalls in Richtung Kaufbeuren unterwegs war. Die daraufhin folgende Kollision verursachte erheblichen Schaden.

Personen- und Sachschaden

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 22.000 Euro.

Straßensperrung und Verkehrsbehinderungen

Die B12 war während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen für ungefähr eine Stunde komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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