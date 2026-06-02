19-Jähriger unter Drogeneinfluss auf E-Scooter in Augsburg gestoppt und überprüft

Augsburg (ots) – Ein 19-jähriger Mann wurde am Montag, den 01.06.2026, im Universitätsviertel von der Polizei kontrolliert, als er unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs war.

Drogenvortest und Blutentnahme

Gegen 13.30 Uhr fiel der junge Mann einer Streife auf, die sein drogentypisches Verhalten bemerkte. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis und Kokain. Um weitere Gefährdungen zu vermeiden, beendeten die Beamten seine Fahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei ermittelt nun gegen den 19-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.