Deutsche sehen Schuld für hohen Benzinpreis bei Ölkonzernen

Für viele Deutsche sind vor allem die Mineralölkonzerne an den hohen Benzinpreisen schuld. 46 Prozent sind davon überzeugt, dass die hohen Benzinpreise hauptsächlich auf die überhöhten Preise der Mineralölkonzerne zurückzuführen sind, hat das Institut für Demoskopie in Allensbach für die “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS) erfragt.

Nur 7 Prozent sehen den Irankrieg als wichtigste Ursache für den Preisanstieg. 45 Prozent der Befragten sehen die Verantwortung bei beiden gleichermaßen.

Seit 1. April gilt eine Regel, wonach Tankstellen ihre Preise nur noch um zwölf Uhr mittags anheben dürfen. Eine Analyse der FAS aller Tankstellenpreise in Deutschland seit Einführung hat ergeben, dass die Preise mittags um zwölf Uhr durchschnittlich um rund sieben Cent steigen. Die Preissenkungen geschehen anschließend im Wesentlichen bis 18 Uhr. Danach bewegen sich die Preise kaum noch, auch die weiteren Preissenkungen am nächsten Morgen nach 7:30 Uhr fallen gering aus.

Die Preissprünge sind laut der FAS-Analyse stärker in Städten, in denen Benzin relativ günstig ist. Die Allensbach-Umfrage wurde mündlich-persönlich durchgeführt vom 23. März bis zum 9. April 2026, befragt wurden 1.057 Personen.