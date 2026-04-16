Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf der Kreisstraße OAL 1 zwischen den Orten Roßhaupten und Seeg ein tragischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Unfallhergang und Erste Erkenntnisse

Der 59-jährige deutsche Fahrer eines Pkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Beim Aufprall fing das Fahrzeug sofort Feuer. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein unfallanalytisches Gutachten angefordert.

Folgen und Maßnahmen

Der Pkw des Verunglückten brannte vollständig aus, wobei ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstand. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden von der Feuerwehr Roßhaupten vollständig gesperrt, um die Unfallaufnahme durchzuführen. Die Polizeiinspektion Füssen hat die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen.