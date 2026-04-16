Basketball-Playoffs | Matchball für die BG Leitershofen/Stadtbergen in Schwelm

Für die BG Leitershofen/Stadtbergen steht am Freitagabend das zweite Achtelfinalspiel der Play-offs in der BARMER 2. Basketball Bundesliga an. Nach dem 72:62-Heimsieg reisen die Kangaroos mit Rückenwind zu den EN Baskets Schwelm und können dort bereits den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Tip-off ist um 19.30 Uhr in der Schwelm ArENa.

Die Ausgangslage verspricht Spannung: Schon das erste Spiel wurde erst in der Schlussphase entschieden. Entsprechend vorsichtig blickt man im Lager der Kangaroos auf die Partie. Geschäftsführer Wayne Chico Pittman warnt vor der Atmosphäre: „Einen solch großen Rückstand in Schwelm aufzuholen, dürfte weit schwieriger werden als zu Hause, denn auch die Baskets haben ähnlich wie wir sehr begeisterungsfähige Zuschauer, die ihr Team nach vorne treiben“, so Pittman.

Entscheidend für den Ausgang der Partie dürfte die Tagesform sein. Besonderer Anreiz für Schwelm: Im Vierteilfinale dürfte das Westfalen-Derby gegen Essen warten. Deis möchten die Augsburger Vorstädter natürlich verhindern.

Fokus liegt auf Spiel zwei

Cheftrainer Emanuel Richter richtet den Blick klar auf das anstehende Duell: „In Schwelm erwartet uns ein schwieriges Spiel in einer gut gefüllten und sehr lauten Halle, also eine durchaus unangenehme Atmosphäre. Es wird eine physische Partie werden, auf die wir uns entsprechend vorbereiten. Für die Baskets ist es ein do-or-die Spiel, der Druck liegt also auf ihrer Seite. Aber keine Frage, wir wollen auswärts den Sieg und den Einzug ins Viertelfinale klar machen“, so Richter.

Schlüsselduelle unter den Körben

Entscheidend wird sein, die Leistungsträger der Gastgeber in den Griff zu bekommen. Im ersten Spiel erzielte die Starting Five der Schwelmer den Großteil der Punkte. Auf Seiten der Kangaroos überzeugten vor allem Ferenc Gille, Brian Dawson und Tom Alte.

Gelingt der Auswärtssieg, wäre es nicht nur der Viertelfinaleinzug, sondern auch ein historischer Erfolg: der erste Play-off-Auswärtssieg seit 2011 und der erste Erfolg in Schwelm überhaupt. Sollte ein Spiel drei notwendig werden, sieht man sich am Sonntag in der Stadtberger Sporthalle wieder.