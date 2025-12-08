Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 23-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme durch einen Gutachter blieb die Strecke bis in die frühen Abendstunden voll gesperrt. Rund 70 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Ustersbach, Fischach und Dinkelscherben waren vor Ort.

Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.