Acht Fahrer unter Drogeneinfluss und zwei unter Alkohol bei Polizeikontrollen in Augsburg gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Acht Fahrer unter Drogeneinfluss und zwei unter Alkohol bei Polizeikontrollen in Augsburg gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg führte die Verkehrspolizei zwischen dem 14. und 16. November 2025 im Innenstadtbereich mehrere Kontrollstellen durch. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, Verkehrsteilnehmende unter Einfluss von Drogen oder Alkohol aus dem Verkehr zu ziehen.

Mehrere Drogenverstöße festgestellt

Während der Kontrollen hielten die Einsatzkräfte insgesamt acht Personen an, die unter Drogeneinfluss standen. Die Drogenschnelltests fielen positiv aus, was zu angeordneten Blutentnahmen führte. In jedem dieser Fälle wurde die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholfahrten unterbunden

Zudem wurden zwei Autofahrer gestoppt, die unter Alkoholeinfluss am Steuer waren. Die durchgeführten Atemalkoholtests zeigten Werte zwischen 0,6 und einem Promille. Auch hier veranlasste die Polizei Blutentnahmen und verhinderte die Weiterfahrt.

Ermittlungen wegen Verkehrsverstößen

Die Polizei Augsburg ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz. Diese Vorfälle unterstreichen die Wichtigkeit regelmäßiger Verkehrskontrollen zur Sicherstellung der Sicherheit im Straßenverkehr.

