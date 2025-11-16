Alkoholisierte Radfahrer in Augsburg: Festnahmen nach Widerstand und Beleidigung gegen Polizei

Augsburg – In der Nacht zum Sonntag, den 16.11.2025, gerieten ein 55-Jähriger und ein 20-Jähriger in der Stadionstraße in Göggingen in den Fokus der Polizei, da beide alkoholisiert unterwegs waren. Der jüngere Mann leistete dabei Widerstand gegen die Beamten.

Vorfall in den frühen Morgenstunden

Gegen 3 Uhr verständigten Passanten die Polizei, weil der 55-jährige Mann mehrfach vom Fahrrad stürzte. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Einsatzkräfte versuchte sein 20-jähriger Begleiter, der ebenfalls alkoholisiert war, zu flüchten. Die Beamten verhinderten dies, woraufhin der junge Mann Widerstand leistete und die Polizisten beleidigte. Die restlichen Stunden der Nacht verbrachte er im Polizeiarrest.

Alkoholtests und rechtliche Konsequenzen

Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest des 55-Jährigen einen Wert von über 2,1 Promille. Die Einsatzkräfte untersagten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Widerstands und Beleidigung gegen den 20-Jährigen, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sowie wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 55-Jährigen, der die rumänische Staatsangehörigkeit hat.