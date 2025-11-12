Auseinandersetzung in der Augsburger Annastraße: Polizei sucht Zeugen nach Jugendangriff auf Syrer

Augsburg (ots) – Am Dienstagabend, den 11. November 2025, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt eine Auseinandersetzung in der Annastraße. Mehrere unbekannte Jugendliche griffen um etwa 22:30 Uhr einen 22-Jährigen und seine Begleiter unvermittelt an.

Übergriff ohne Vorwarnung

Die Angreifer schlugen den 22-jährigen Mann und drohten ihm anschließend. Nachdem die Jugendlichen den Angriff verübt hatten, flohen sie in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen bei dem Vorfall.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Der verletzte 22-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.