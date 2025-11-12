Newsletter
Falscher Bankmitarbeiter betrügt Augsburgerin um fünfstelligen Betrag
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Falscher Bankmitarbeiter betrügt Augsburgerin um fünfstelligen Betrag

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am vergangenen Donnerstag (06.11.2025) wurde eine 54-jährige Frau Opfer eines Betrugs durch einen falschen Bankmitarbeiter. Der unbekannte Täter kontaktierte die Frau telefonisch und gab sich als Bankangestellter aus.

Falscher Bankmitarbeiter erschleicht Überweisung

Der Anrufer behauptete, eine Firma habe versucht, unrechtmäßig Geld vom Konto der Frau abzubuchen. Um diesen angeblichen Abbuchungen entgegenzuwirken, sollte die Frau eine Scheinüberweisung tätigen, welche die Überweisungen an die Firma stoppen würde. Der Unbekannte überzeugte die Frau schließlich, die Überweisung auszuführen.

Polizei Augsburg ermittelt wegen Betrugs

Nach der Überweisung wurde die Frau misstrauisch und verständigte die Polizei. Der entstandene Vermögensschaden bewegt sich nach aktuellem Stand im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Polizeiwarnung vor Betrugsmaschen

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Tipps, um sich zu schützen:

  • Seien Sie äußerst wachsam bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen und geben Sie keine Informationen preis.
  • Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden senden Ihnen nie „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Melden Sie das Auftauchen solcher Personen umgehend der Polizei.
  • Suchen Sie für Rückrufe bei angeblichen Auftraggebern die Telefonnummer selbst heraus und wählen Sie die Nummer eigenständig.

Weitere Tipps und Informationen sind unter folgendem Link verfügbar: polizei-beratung.de

