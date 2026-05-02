Berliner Stromausfall: Feuerwehrprotokoll zeigt zahlreiche Notfälle
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Berliner Stromausfall: Feuerwehrprotokoll zeigt zahlreiche Notfälle

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Berliner Blackout Anfang Januar hat mehrere Menschen in akute Lebensgefahr gebracht. Das geht aus dem vollständigen Einsatzprotokoll der Berliner Feuerwehr hervor, über das der Podcast “104 Stunden Blackout” des “Tagesspiegels” ausgewertet hat.

Rettungswagen der Johanniter im Einsatz bei Nacht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach musste die Feuerwehr in 40 Fällen ausrücken, weil Patienten auf Sauerstoffgeräte angewiesen waren. In einem Viertel dieser Einsätze war die Lage so ernst, dass ein Notarzt alarmiert wurde. Zwölf Einsätze liefen unter dem Einsatzstichwort “RD1NC”, der höchsten Dringlichkeitsstufe – zwei davon bei Patienten, die künstlich beatmet werden. In der Liste der insgesamt 416 Einsätze während des Stromausfalls befinden sich außerdem drei Reanimationen.

Die Stromversorgung in Steglitz-Zehlendorf war nach einem mutmaßlich linksextrem motivierten Brandanschlag Anfang Januar für 104 Stunden ausgefallen. Rund 100.000 Menschen waren bis zu fünf Tage betroffen und saßen im Kalten und Dunkeln.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.
Gesundheit

Tödliche Borna-Virus-Infektion im Unterallgäu

0
Im Landkreis Unterallgäu ist ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen Borna Disease Virus 1 gestorben. Die Behörden informieren über Risiken und Schutzmaßnahmen.