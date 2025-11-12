Newsletter
E-Scooter-Fahrerin mit 1,3 Promille verursacht Unfall und flüchtet in Augsburg-Oberhausen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

E-Scooter-Fahrerin mit 1,3 Promille verursacht Unfall und flüchtet in Augsburg-Oberhausen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, den 11. November 2025, ereignete sich in der Prälat-Bigelmair-Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen ein Verkehrsunfall, an dem eine E-Scooter-Fahrerin beteiligt war.

Frau verliert Kontrolle über E-Scooter

Gegen 14:50 Uhr fuhr die Frau in westlicher Richtung, als sie offenbar die Kontrolle über ihren E-Scooter verlor und mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Auto kollidierte. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Frau stürzte, entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ermittlungen führen zur Unfallverursacherin

Dank Zeugenaussagen konnte die Polizei die 40-jährige Unfallverursacherin ausfindig machen und sie Zuhause antreffen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

Polizei ermittelt wegen mehrerer Verkehrsdelikte

Die Polizei führt nun Ermittlungen gegen die Frau wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Die 40-jährige Unfallverursacherin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Neueste Artikel