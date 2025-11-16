39-jähriger Autofahrer in Stadtbergen mit 1,6 Promille gestoppt – Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

Am Freitag, den 14.11.2025, geriet ein 39-jähriger Autofahrer in Stadtbergen in eine Polizeikontrolle. Der Mann war gegen 17.30 Uhr in der Polkstraße unterwegs, als eine Polizeistreife ihn anhielt.

Alkoholgeruch führt zur Kontrolle

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille, was deutlich über dem erlaubten Limit liegt.

Sicherstellung und Ermittlungen

Die Polizisten untersagten daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten sowohl den Autoschlüssel als auch den Führerschein sicher. Zudem ordneten sie eine Blutentnahme an, um den genauen Alkoholgehalt im Blut zu ermitteln.

Rechtliche Konsequenzen

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-jährigen deutschen Staatsbürger eingeleitet. Weitere rechtliche Schritte werden folgen.