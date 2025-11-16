Newsletter
Sonntag, November 16, 2025
8.1 C
London
type here...
Subscribe
39-jähriger Autofahrer in Stadtbergen mit 1,6 Promille gestoppt – Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

39-jähriger Autofahrer in Stadtbergen mit 1,6 Promille gestoppt – Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 14.11.2025, geriet ein 39-jähriger Autofahrer in Stadtbergen in eine Polizeikontrolle. Der Mann war gegen 17.30 Uhr in der Polkstraße unterwegs, als eine Polizeistreife ihn anhielt.

Alkoholgeruch führt zur Kontrolle

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille, was deutlich über dem erlaubten Limit liegt.

Sicherstellung und Ermittlungen

Die Polizisten untersagten daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten sowohl den Autoschlüssel als auch den Führerschein sicher. Zudem ordneten sie eine Blutentnahme an, um den genauen Alkoholgehalt im Blut zu ermitteln.

Rechtliche Konsequenzen

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-jährigen deutschen Staatsbürger eingeleitet. Weitere rechtliche Schritte werden folgen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Noch mehr als befürchtet: KUKA baut 560 Vollzeitstellen in Augsburg ab

0
Der Roboterproduzent Kuka plant an seinem Hauptstandort in Augsburg...
Vermischtes

Tod von drei Deutschen in Istanbul – Weitere Festnahmen

0
Der Urlaub in Istanbul endet für Mutter und Kinder...
Polizei & Co

Bombendrohung in Aichacher Kirche sorgt für Polizeieinsatz

0
Ein beunruhigender Zwischenfall hat am Sonntagvormittag die Gemeinde Aichach aufgeschreckt. In der Maria-Himmelfahrts-Kirche ging eine Bombendrohung ein, die einen umfassenden Polizeieinsatz auslöste. Glücklicherweise bestätigte sich der Verdacht nicht – dennoch ermittelt die Polizei nun intensiv zu den Hintergründen.

Neueste Artikel