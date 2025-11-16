Newsletter
Sonntag, November 16, 2025
8.1 C
London
type here...
Subscribe
Bombendrohung in Aichacher Kirche: Polizei findet keine verdächtigen Gegenstände
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bombendrohung in Aichacher Kirche: Polizei findet keine verdächtigen Gegenstände

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 16. November 2025, wurde der Polizei gegen 11 Uhr eine Bombendrohung in der Maria-Himmelfahrts-Kirche in Aichach gemeldet. Aus Sicherheitsgründen wurde der Publikumsverkehr während des Einsatzes vorsorglich eingestellt.

Polizei durchsucht Kirche mit Sprengstoffhund

Die Polizei durchsuchte die Kirche und deren Umgebung, unter anderem mit Hilfe eines speziell ausgebildeten Sprengstoffhundes. Glücklicherweise konnten keine verdächtigen Gegenstände entdeckt werden.

Ermittlungen zu den Hintergründen laufen

Derzeit laufen die Ermittlungen, um die Hintergründe der Drohung zu klären. Die Behörden arbeiten daran, den Vorfall umfassend aufzuklären und mögliche Verantwortliche zu identifizieren.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Noch mehr als befürchtet: KUKA baut 560 Vollzeitstellen in Augsburg ab

0
Der Roboterproduzent Kuka plant an seinem Hauptstandort in Augsburg...
Vermischtes

Tod von drei Deutschen in Istanbul – Weitere Festnahmen

0
Der Urlaub in Istanbul endet für Mutter und Kinder...
Polizei & Co

Bombendrohung in Aichacher Kirche sorgt für Polizeieinsatz

0
Ein beunruhigender Zwischenfall hat am Sonntagvormittag die Gemeinde Aichach aufgeschreckt. In der Maria-Himmelfahrts-Kirche ging eine Bombendrohung ein, die einen umfassenden Polizeieinsatz auslöste. Glücklicherweise bestätigte sich der Verdacht nicht – dennoch ermittelt die Polizei nun intensiv zu den Hintergründen.

Neueste Artikel