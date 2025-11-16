Bombendrohung in Aichacher Kirche: Polizei findet keine verdächtigen Gegenstände

Am Sonntag, den 16. November 2025, wurde der Polizei gegen 11 Uhr eine Bombendrohung in der Maria-Himmelfahrts-Kirche in Aichach gemeldet. Aus Sicherheitsgründen wurde der Publikumsverkehr während des Einsatzes vorsorglich eingestellt.

Polizei durchsucht Kirche mit Sprengstoffhund

Die Polizei durchsuchte die Kirche und deren Umgebung, unter anderem mit Hilfe eines speziell ausgebildeten Sprengstoffhundes. Glücklicherweise konnten keine verdächtigen Gegenstände entdeckt werden.

Ermittlungen zu den Hintergründen laufen

Derzeit laufen die Ermittlungen, um die Hintergründe der Drohung zu klären. Die Behörden arbeiten daran, den Vorfall umfassend aufzuklären und mögliche Verantwortliche zu identifizieren.