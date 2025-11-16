E-Scooter-Fahrerin in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt – Ermittlungen eingeleitet

Am Samstagabend, dem 15. November 2025, wurde eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen von der Polizei angehalten. Die Frau stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

E-Scooter-Fahrerin im Fokus der Polizei

Gegen 23.15 Uhr fiel der jungen Frau während einer Routinekontrolle drogentypisches Verhalten auf. Die eingesetzten Beamten entschieden, ihre Weiterfahrt zu unterbinden und ordneten eine Blutentnahme an, um den Verdacht zu überprüfen.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Nun laufen Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Die 22-Jährige ist deutsche Staatsbürgerin. Weitere Details zum Fall wurden noch nicht bekannt gegeben.