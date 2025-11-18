Unfall auf der A8 bei Adelsried: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen PKW und LKW

Am Montag, den 17. November 2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München. Eine 37-jährige Autofahrerin kollidierte gegen 11:45 Uhr mit einem 42-jährigen Lkw-Fahrer.

Verkehrsunfall auf der A8: Lkw kippt um

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Lkw-Fahrer nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und prallte gegen die Betongleitwand. Dabei kippte der Lkw auf die Seite und blockierte den linken und mittleren Fahrstreifen.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Beide Unfallbeteiligte, die 37-jährige Deutsche und der 42-jährige Kosovare, erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Zeugen gesucht

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.