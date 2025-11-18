Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
6.8 C
London
type here...
Subscribe
Unfall auf der A8 bei Adelsried: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen PKW und LKW
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfall auf der A8 bei Adelsried: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen PKW und LKW

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 17. November 2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München. Eine 37-jährige Autofahrerin kollidierte gegen 11:45 Uhr mit einem 42-jährigen Lkw-Fahrer.

Verkehrsunfall auf der A8: Lkw kippt um

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Lkw-Fahrer nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und prallte gegen die Betongleitwand. Dabei kippte der Lkw auf die Seite und blockierte den linken und mittleren Fahrstreifen.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Beide Unfallbeteiligte, die 37-jährige Deutsche und der 42-jährige Kosovare, erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Zeugen gesucht

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Newsletter

Radfahrer (34) überfallen – Großeinsatz mit SEK in Neuburg an der Donau

0
Am Montagnachmittag hat ein mutmaßlicher Raubüberfall in der Neuburger...
Vermischtes

Bericht: Kessler-Zwillinge gestorben

0
Die Kessler-Zwillinge sind offenbar tot.Kessler-Zwillinge im Juli 2025, Frank...
Lokalnachrichten

Die gefährlichsten Straßen Bayerns 2024 – Bayerisch-Schwaben gleich viermal in den Top 10

0
Eine aktuelle Analyse der Unfallzahlen 2024 zeigt: Unter den...

Neueste Artikel