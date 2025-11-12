Newsletter
Unfallflucht in Augsburg-Lechhausen: Unbekannter beschädigt Audi Q5 und entkommt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfallflucht in Augsburg-Lechhausen: Unbekannter beschädigt Audi Q5 und entkommt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, den 11. November 2025, ereignete sich in Lechhausen eine Unfallflucht in der Neuburger Straße im Bereich der 110er Hausnummer. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 21.45 Uhr einen schwarzen Audi Q5.

Unbekannter Fahrer flüchtet nach Unfall

Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der vorderen linken Stoßstange des Audis entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen der Polizei laufen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

