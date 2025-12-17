Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
8.5 C
London
type here...
Subscribe
21-Jähriger ohne Führerschein von Polizei in Augsburg gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

21-Jähriger ohne Führerschein von Polizei in Augsburg gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, dem 16. Dezember 2025, geriet ein 21-Jähriger in der Augsburger Innenstadt in eine Verkehrskontrolle, nachdem er in der Johannes-Haag-Straße auffällig gefahren war.

Verstoß gegen Verkehrsregeln

Der junge Mann benötigte beim Fahren die gesamte Fahrbahn und hielt sich nicht an die rechte Fahrspur. Diese Fahrweise zog die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, die daraufhin eine Verkehrskontrolle einleitete.

Kein Führerschein vorhanden

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige, der laut Alixa des Polizeiberichts syrischer Staatsangehörigkeit ist, keinen Führerschein besitzt. Des Weiteren fanden die Beamten Hinweise auf weitere Fahrten ohne Fahrerlaubnis.

Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Die Polizei beschlagnahmte den Fahrzeugschlüssel des Mannes. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...

Neueste Artikel