21-Jähriger ohne Führerschein von Polizei in Augsburg gestoppt

Am Dienstag, dem 16. Dezember 2025, geriet ein 21-Jähriger in der Augsburger Innenstadt in eine Verkehrskontrolle, nachdem er in der Johannes-Haag-Straße auffällig gefahren war.

Verstoß gegen Verkehrsregeln

Der junge Mann benötigte beim Fahren die gesamte Fahrbahn und hielt sich nicht an die rechte Fahrspur. Diese Fahrweise zog die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, die daraufhin eine Verkehrskontrolle einleitete.

Kein Führerschein vorhanden

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige, der laut Alixa des Polizeiberichts syrischer Staatsangehörigkeit ist, keinen Führerschein besitzt. Des Weiteren fanden die Beamten Hinweise auf weitere Fahrten ohne Fahrerlaubnis.

Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Die Polizei beschlagnahmte den Fahrzeugschlüssel des Mannes. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.