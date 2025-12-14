Newsletter
Sonntag, Dezember 14, 2025
9 C
London
type here...
Subscribe
22-Jähriger auf getuntem E-Bike in Augsburg gestoppt: Ermittlungen wegen fehlender Versicherung und Fahrerlaubnis
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

22-Jähriger auf getuntem E-Bike in Augsburg gestoppt: Ermittlungen wegen fehlender Versicherung und Fahrerlaubnis

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Freitag, den 12. Dezember 2025, wurde ein 22-jähriger Mann in der Augsburger Innenstadt von der Polizei angehalten. Er war mit einem “getunten” E-Bike unterwegs, das gegen verschiedene Vorschriften verstieß.

E-Bike-Fahrer fällt Polizeistreife auf

Gegen 21:30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den jungen E-Bike-Fahrer und hielt ihn zu einer Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das E-Bike ohne Treten fuhr, ähnlich einem Mofa oder Motorrad. Dadurch wäre ein Versicherungskennzeichen sowie eine entsprechende Versicherung erforderlich gewesen.

Konsequenzen für den E-Bike-Fahrer

Zusätzlich hätte der 22-Jährige einen Führerschein für sein Gefährt benötigt, doch beides fehlte. Der Mann wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verfolgt. Er besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Polizei & Co

Tötungsdelikt in Augsburg-Haunstetten: 68-Jähriger wegen Totschlags festgenommen

0
Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, entdeckte die Polizei...
Polizei & Co

Brennender Pkw auf der B2 – Vollsperrung zwischen Nordendorf und Mertingen

0
Am frühen Abend kam es auf der Bundesstraße 2...
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel