22-Jähriger auf getuntem E-Bike in Augsburg gestoppt: Ermittlungen wegen fehlender Versicherung und Fahrerlaubnis

Augsburg (ots) – Am Freitag, den 12. Dezember 2025, wurde ein 22-jähriger Mann in der Augsburger Innenstadt von der Polizei angehalten. Er war mit einem “getunten” E-Bike unterwegs, das gegen verschiedene Vorschriften verstieß.

E-Bike-Fahrer fällt Polizeistreife auf

Gegen 21:30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den jungen E-Bike-Fahrer und hielt ihn zu einer Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das E-Bike ohne Treten fuhr, ähnlich einem Mofa oder Motorrad. Dadurch wäre ein Versicherungskennzeichen sowie eine entsprechende Versicherung erforderlich gewesen.

Konsequenzen für den E-Bike-Fahrer

Zusätzlich hätte der 22-Jährige einen Führerschein für sein Gefährt benötigt, doch beides fehlte. Der Mann wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verfolgt. Er besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.