Augsburg: 35-jähriger rumänischer Autofahrer betrunken gestoppt

Ein 35-jähriger Autofahrer wurde am frühen Samstagmorgen, den 13. Dezember 2025, in der Gabelsberger Straße in Göggingen angehalten, da er alkoholisiert am Steuer unterwegs war.

Polizeistreife entdeckt alkoholisierten Fahrer

Gegen 02:30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den rumänischen Staatsangehörigen und führte eine Kontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte.

Atemalkoholtest führt zur Fahrtunterbrechung

Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,5 Promille an, was zur sofortigen Beendigung der Fahrt führte. Der Fahrer musste die Beamten anschließend zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf die Polizeidienststelle begleiten.