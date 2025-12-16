Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
Führerschein-Fälschung in Lechhausen: 45-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Führerschein-Fälschung in Lechhausen: 45-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 45-jähriger Autofahrer geriet am Montag, den 15. Dezember 2025, in Lechhausen ins Visier der Polizei. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Neuburger Straße gegen 15.00 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Mann einen gefälschten italienischen Führerschein vorlegte.

Führerscheinfälschung bestätigt

Bei einer genaueren Prüfung bestätigte sich der Verdacht der Polizisten: Der 45-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Der Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit hat, wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verfolgt.

Polizei ermittelt

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Fahrer eingeleitet. Es bleibt abzuwarten, welche rechtlichen Konsequenzen auf den Mann zukommen werden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel