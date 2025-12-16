Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

Lechhausen – Polizei entdeckt gefälschten Führerschein

Am Montag (15.12.2025) war ein 45-Jähriger mit seinem Auto in der Neuburger Straße unterwegs.

Die Streife kontrollierte den Mann gegen 15.00 Uhr und stellte dabei fest, dass sein vorgezeigter italienischer Führerschein Fälschungsmerkmale aufwies. Eine genauere Überprüfung bestätigte den Verdacht. Der 45-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der 45-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025) bis Montag (15.12.2025) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW in der Gumppenbergstraße.

Der VW wurde im Bereich der linken, vorderen Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 – 2310 entgegen.

Innenstadt – Polizei klärt Kennzeichendiebstahl

Am Montag (15.12.2025) stellte die Polizei ein Auto mit geöffneten Türen im Bereich des Oberhauser Bahnhofs fest.

Die Streife überprüfte daraufhin die Kennzeichen des Audi und stellte dadurch fest, dass diese als gestohlen gemeldet waren. Während der Aufnahme kam der 38-jährige Fahrzeugführer hinzu.

Die Beamten stellten fest, dass der 38-Jährige zuvor mit dem Auto fuhr und drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Die Streife veranlasste daraufhin eine Blutentnahme. Zudem ist der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Streife stellte die Kennzeichen sowie Fahrzeugschlüssel sicher und unterband die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Der 38-Jährige hat die deutsche und russische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Montagabend (15.12.2025) fuhr ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Bismarckstraße.

Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 20.45 Uhr den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.

Der 29-Jährige besitzt die tansanische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag (14.12.2025) war ein 24-Jähriger mit seinem Auto in der Kasernenstraße unterwegs.

Die Polizei kontrollierte den Mann an der Ecke zur Volkhartstraße. Dabei wies sich der Mann zunächst mit dem Führerschein und Ausweis seines Bruders aus. Die Streife bemerkte dies und ermittelte die richtigen Personalien des 24-Jährigen.

Die Beamten stellten daraufhin fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unterbanden die Weiterfahrt.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Missbrauch von Ausweispapieren verantworten.

Der 24-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Augsburg – Polizei ermittelt nach Betrugsversuch – falscher Polizeibeamter

Am Montag (15.12.2025) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte.

Gegen 12.00 Uhr erhielt eine 65-jährige Frau einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass in der Nähe eingebrochen wurde und ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erfragte der falsche Polizeibeamten Wertgegenstände der Frau. Diese durchschaute den Betrugsversuch und die Polizei wurde verständigt. So entstand kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Betruges.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Bürgerinnen und Bürger durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

REGION

Friedberg – Polizei ermittelt nach Einbruch

Am Montag (15.12.2025) zwischen 09.00 Uhr und 21.00 Uhr drangen einer oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Moosstraße ein.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 – 3821 entgegen.

