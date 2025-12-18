Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.12.2025

Augsburg – Polizei ermittelt nach Betrug – falscher Bankmitarbeiter

Bereits am Dienstag (02.12.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines 57-Jährigen durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang Unbekannte rief den 57-Jährigen an und teilte ihm mit, dass er eine Nachricht in seiner Bank App bestätigen müsse. Daraufhin wurde ein Betrag im hohen vierstelligen Bereich unrechtmäßig überwiesen. Die echten Mitarbeiter seiner Bank bemerkten den Betrug, sperrten sein Konto und holten das Geld zurück.

Dem 57-Jährigen entstand so kein Vermögensschaden. Der Mann meldete den Vorfall im Nachgang der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie “Geldwechsler” oder “Prüfer” ins Haus.

Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Innenstadt – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Am heutigen Donnerstagmorgen (18.12.2025) fuhr ein 21-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter.

Gegen 05.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann am Leonhardsberg. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand

Am heutigen Donnerstag (18.12.2025) kam es zu einem Brand in der Straße „Am Kappeneck“. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 06.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Jackentasche

Innenstadt – Am Dienstag (16.12.2025) kam es zu einem Taschendiebstahl in der Annastraße.

Gegen 16.00 Uhr rempelte ein bislang unbekannter Täter eine Frau vor einem Drogeriemarkt an, sodass diese stolperte. Hierbei entwendete der bislang unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen den Geldbeutel der Frau. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 185 cm, schwarze Jacke, schwarze Hose

Antonsviertel – Am Samstag (13.12.2025) kam es zum Diebstahl eines Geldbeutels einer 30-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Eichleitnerstraße.

Gegen 15.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den Geldbeutel der 30-Jährigen samt Inhalt aus deren Jackentasche. Es entstand eine Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps und hilfreiche Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/325-FB-So-schuetzen-Sie-sich-vor-Taschendieben.pdf

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Diebstahl von Kennzeichen

Im Zeitraum von Dienstag (16.12.2025), 19.30 Uhr bis Mittwoch (17.12.2025), 08.00 Uhr kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in der Leipziger Straße.

Im oben genannten Zeitraum entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines grauen Ford Tourneo. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kennzeichens. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Hochzoll – Am vergangenen Dienstag (16.12.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Scheidegger Straße.

Zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Renault Clio an der vorderen linken Seite. Das Auto parkte am rechten Fahrbahnrand. Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Renault entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen könnte die unbekannte Person mit einem gelben Auto unterwegs gewesen sein.

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (16.12.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (17.12.2025), 12.45 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Schleiermacherstraße (10er Hausnummernbereich).

Im oben genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Skoda Karoq an der vorderen linken Seite. Die bislang unbekannte Person entfernte sich daraufhin offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Am Mittwoch (17.12.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Kreutzerstraße.

Gegen 17.00 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad sowie ein 58-jähriger Fußgänger dort unterwegs. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen die beiden Männer und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Der 58-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und der 16-Jährige die moldauische und rumänische Staatsangehörigkeit.