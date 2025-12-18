Newsletter
21-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

21-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 21-jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen (18. Dezember 2025) unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter fahrend erwischt. Eine Polizeistreife hielt den Mann gegen 05:30 Uhr am Leonhardsberg an und stellte während der Kontrolle fest, dass er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand.

Drogenfahrt auf dem E-Scooter gestoppt

Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des Mannes und ordneten eine Blutentnahme an. Diese Maßnahme diente dazu, den Verdacht des Drogeneinflusses zu erhärten.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen. Der 21-jährige Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sieht sich nun mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

