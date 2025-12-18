Newsletter
Telefonbetrug in Augsburg: Falscher Bankmitarbeiter scheitert, Geld zurückgeholt
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, den 02.12.2025, wurde ein 57-jähriger Mann Opfer eines Betrugs durch einen falschen Bankmitarbeiter. Der bislang unbekannte Täter rief den Mann an und forderte ihn auf, eine Nachricht in seiner Bank-App zu bestätigen. In der Folge wurde ein hoher vierstelliger Betrag unrechtmäßig überwiesen. Glücklicherweise entdeckten die echten Bankmitarbeiter den Betrug rasch, sperrten das Konto und holten das Geld zurück, sodass dem 57-Jährigen kein Vermögensschaden entstand. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet, die nun wegen Betrugs ermittelt.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Um sich vor ähnlichen Betrugsmaschen zu schützen, gibt die Polizei folgende Ratschläge: Seien Sie bei Anfragen zu persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen besonders vorsichtig und geben Sie keine Informationen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen, denn Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen niemals “Geldwechsler” oder “Prüfer” ins Haus. Sollte Ihnen eine solche Kontaktaufnahme widerfahren, verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110. Für Rückrufe suchen Sie die Telefonnummer der betreffenden Institution selbst heraus und wählen Sie diese eigenständig.

Weiterführende Informationen

Weitere Tipps und Informationen finden sich auf folgenden Webseiten:

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

