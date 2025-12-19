Newsletter
Trickbetrüger erbeutet Spendenbox in Augsburger Arztpraxis
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Trickbetrüger erbeutet Spendenbox in Augsburger Arztpraxis

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein Trickbetrüger hat bereits am vergangenen Montag (15.12.2025) eine niedrige vierstellige Summe in einer Arztpraxis in der Diebelbachstraße in Bergheim erbeutet.

Vorgehensweise des Täters

Der unbekannte Täter kontaktierte die Praxis telefonisch und gab sich als Mitarbeiter der SOS Kinderdörfer aus. Während des Gesprächs kündigte er die Abholung der dort aufgestellten Spendenbox an und vereinbarte ein Codewort.

Die Tat

Kurz nach dem Anruf erschien der Täter in der Praxis, nannte das zuvor vereinbarte Codewort und nahm die Spendenbox an sich.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

