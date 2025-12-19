Unbekannte Täter betrügen 35-Jährigen in Augsburg per Phishing-Mail um vierstelligen Betrag

Augsburg – Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, ist ein 35-jähriger Mann Opfer eines Betrugs geworden, bei dem ihm ein vierstelliger Betrag gestohlen wurde.

Unbekannter Täter gibt sich als Bank aus

Der 35-Jährige erhielt eine E-Mail, die den Anschein erweckte, von seiner Bank zu stammen. In der Nachricht wurde er dazu aufgefordert, sein Passwort zu ändern. Ohne den Betrug zu erkennen, folgte der Mann dem in der E-Mail bereitgestellten Link und aktualisierte sein Passwort.

Geld von Konto abgebucht

Nachdem der Mann das Passwort änderte, buchte der unbekannte Täter alle Gelder vom Konto des Opfers ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen Betrag im vierstelligen Bereich.

Polizei ermittelt und gibt wichtige Sicherheitstipps

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und rät, niemals auf Links in E-Mails zu klicken, die angeblich von der Bank stammen. Stattdessen sollten Bankseiten direkt über die Startseite der Bank aufgerufen werden. Außerdem fordern Kreditinstitute grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail, Telefon oder Post an. Bei Unsicherheiten wird ein Rücksprache mit der Bank empfohlen.

Weitere Sicherheitstipps sind auf der Website der Polizei unter polizei-beratung.de verfügbar.