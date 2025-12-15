Unbekannter betrügt 60-Jährige auf Augsburger Parkplatz mit Uhrenverkaufmasche – Polizei sucht Zeugen

Lechhausen – Am Samstag, den 13. Dezember 2025, erlebte eine 60-jährige Frau auf einem Parkplatz in der Brixener Straße einen Betrugsversuch. Ein bislang unbekannter Täter bot ihr Armbanduhren an und versuchte, sie um 300 Euro zu prellen.

Parkanlage als Schauplatz des Betrugs

Gegen 15:00 Uhr wurde die Frau von einem Mann angesprochen, der ihr anbot, drei Armbanduhren zu schenken. Für eine zusätzliche Uhr verlangte er jedoch eine Zahlung von 300 Euro. Die Frau durchschaute den Betrug, nahm die Uhren als Beweis an sich und verständigte die Polizei.

Flucht des Täters und Täterbeschreibung

Der Täter flüchtete anschließend in einem Auto. Er wird als etwa 45 Jahre alt und circa 185 cm groß beschrieben. Der Mann hat braune Haare, ist schlank und war serienmäßig in Hemd, Jackett und Jeanshose gekleidet. Er hat ein südländisches Aussehen und sprach mit italienischem Akzent.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Diese können sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 melden.