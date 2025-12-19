Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zoll Augsburg beschlagnahmt 600 gefälschte Markenmützen

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Augsburg/Schwaben – Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg haben kürzlich 600 gefälschte Markenmützen sichergestellt. Die Sicherstellung erfolgte im Rahmen einer nächtlichen Kontrolle eines türkischen Reisebusses, der über Österreich aus der Türkei kommend unterwegs war.

Neben Passagieren transportierte der Bus auch aufgegebenes Gepäck. Bei der Überprüfung stellten die Zöllner in zwei Transporttaschen insgesamt 600 Wollmützen sicher, die mit Logos verschiedener bekannter Marken versehen waren. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Fälschungen. Weder ein Absender noch ein Empfänger der Ware konnten ermittelt werden.

Die gefälschten Mützen wurden beschlagnahmt. Das Hauptzollamt Augsburg leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Produktpiraterie ein.

Hintergrund: Produktpiraterie

Unter Produktpiraterie versteht man das illegale Nachahmen und Fälschen von rechtlich geschützten Markenprodukten. Solche Fälschungen verletzen Marken- und Wettbewerbsrechte und stellen eine Straftat dar. Das Hauptzollamt Augsburg geht regelmäßig gegen diese Form der Wirtschaftskriminalität vor und stellte allein im Jahr 2024 gefälschte Waren im Gesamtwert von über 580.000 Euro sicher.

 
