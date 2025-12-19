Störung bei BILD: Zugriff auf Website und App zeitweise eingeschränkt

Derzeit (Stand 8.30 Uhr) kommt es zu einer Störung beim Nachrichtenportal BILD. Sowohl die Website BILD.de als auch die BILD-App sind für viele Nutzerinnen und Nutzer zeitweise nicht oder nur eingeschränkt erreichbar.

Auf der Plattform erscheint aktuell eine Hinweismeldung, in der auf technische Probleme hingewiesen wird. Darin bittet BILD die Nutzer um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Inhalte können teilweise nicht geladen werden oder der Zugriff ist vollständig gestört.

Zur Ursache der Störung machte BILD bislang keine Angaben. Auch ist derzeit unklar, wie lange die Einschränkungen noch andauern werden.

Sobald weitere Informationen vorliegen oder der Betrieb wieder vollständig hergestellt ist, dürfte BILD die Nutzer entsprechend informieren.