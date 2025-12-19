Newsletter
Bild: Zoo Augsburg
Augsburg StadtFreizeitZoo Augsburg
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Weihnachtsfreude im Zoo Augsburg: Freier Eintritt für Kinder am Heiligabend

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Augsburg – Der Zoo Augsburg sorgt auch in diesem Jahr für eine besondere Portion Weihnachtsstimmung. Am 24. Dezember heißt es wieder: „Weihnachten beginnt bei uns!“ Alle Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten an diesem Tag ab 9:00 Uhr freien Eintritt.

Damit bietet der Zoo die ideale Gelegenheit für Familien, gemeinsam mit Eltern oder Großeltern eine entspannte und zugleich stimmungsvolle Auszeit zu genießen, während zuhause noch die letzten Vorbereitungen für das Weihnachtsfest laufen.

Ein Besuch lohnt sich gleich doppelt: Im Löwenhaus erwartet die Besucherinnen und Besucher erneut die beliebte exotische Tierkrippe, die Groß und Klein zum Staunen einlädt. Auch die tierischen Bewohner des Zoos zeigen sich in festlicher Atmosphäre von ihrer besonderen Seite.

Darüber hinaus gilt: Der Zoo Augsburg ist 365 Tage im Jahr ab 9:00 Uhr geöffnet. In den Wintermonaten schließt der Zoo um 16:30 Uhr und lockt noch bis einschließlich 28. Februar 2026 mit besonders attraktiven Winterpreisen.

Alle wichtigen Informationen zu Terminen, Eintrittspreisen und Öffnungszeiten sind im aktuellen Zooflyer zu finden unter www.zoo-augsburg.de/flyer.

Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Neueste Artikel