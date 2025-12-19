Newsletter
Diebstahl: Unbekannte entwenden schwarzen Jeep Wrangler in Augsburg-Pfersee
Diebstahl: Unbekannte entwenden schwarzen Jeep Wrangler in Augsburg-Pfersee

Von Alfred Ingerl

Augsburg – Zwischen Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, und Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, wurde aus der Straße “Dillinger Weg” in Pfersee ein schwarzer Jeep “Wrangler” gestohlen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten das nicht zugelassene Fahrzeug von einem Parkplatz eines Firmengeländes.

Diebstahl führt zu hohem Schaden

Der Diebstahl des Jeeps verursachte einen Beuteschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe der Öffentlichkeit.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel