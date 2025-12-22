Auf der B17a in Augsburg hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwischen der Eichleitnerstraße und der Gabelsberger Straße ist die Strecke vollständig gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg
Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt
Politik & Wirtschaft
Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Vermischtes
Drei Tote bei schwerem Unfall in Bayern
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei...
Polizeipräsidium Niederbayern
Ehemann in Wallersdorf wegen mutmaßlichem Mord an Ehefrau festgenommen – Kinder in Obhut des Jugendamtes
Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kurz nach Mitternacht...