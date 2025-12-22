Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

Auf der B17a in Augsburg hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwischen der Eichleitnerstraße und der Gabelsberger Straße ist die Strecke vollständig gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

