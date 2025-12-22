Newsletter
Foto: Sebastian Pfister
1 Min.Lesezeit

FC Augsburg startet Ticketverkauf für weitere Heimspiele

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Für die Heimspiele des FC Augsburg gegen den FC St. Pauli (Samstag, 31. Januar 2026, 15.30 Uhr), den 1. FC Heidenheim (Sonntag, 15. Februar 2026, 15.30 Uhr) sowie den 1. FC Köln (Freitag, 27. Februar 2026, 20.30 Uhr) beginnt der Ticketvorverkauf am Montag, 22. Dezember 2025, um 14.00 Uhr.

Zunächst profitieren Vereinsmitglieder von einem exklusiven Vorkaufsrecht. Der freie Vorverkauf startet am Dienstag, 23. Dezember 2025, ab 14.00 Uhr. Alle drei Begegnungen sind der Preiskategorie B zugeordnet.

Verkaufsstellen und Öffnungszeiten

Tickets sind online über den FCA-Onlineshop unter shop.fcaugsburg.de erhältlich. Darüber hinaus stehen die stationären Vorverkaufsstellen zur Verfügung. Dabei gelten rund um Weihnachten und Neujahr besondere Öffnungszeiten: Der FCA-Fanshop in der Maximilianstraße ist an Werktagen regulär von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, an Heiligabend (24. Dezember) und Silvester (31. Dezember) jeweils von 10.00 bis 14.00 Uhr.

Zusätzlich können Eintrittskarten an regulären Werktagen in der VR-Bank-Filiale Annastraße sowie an den Kartenverkaufsstellen der Augsburger Allgemeinen erworben werden. Ab dem 7. Januar 2026 ist der Ticketkauf außerdem in der FCA-Geschäftsstelle sowie über die Ticket-Hotline unter 01803 019070 (0,09 €/Minute aus dem Festnetz, max. 0,42 €/Minute aus dem Mobilfunknetz) möglich.

Union Berlin und Freiburg bereits im freien Verkauf

Unabhängig davon befinden sich die ersten beiden Heimspiele des Jahres 2026 bereits im freien Vorverkauf. Dabei handelt es sich um die Partien gegen den 1. FC Union Berlin (Donnerstag, 15. Januar 2026, 20.30 Uhr) und den SC Freiburg (Sonntag, 18. Januar 2026, 17.30 Uhr).

Für beide Spiele sind aktuell noch Sitzplatztickets in allen Kategorien verfügbar.

Newsletter

