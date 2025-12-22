Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest
Bayerisches Landeskriminalamt
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In den frühen Morgenstunden des 22. Dezember 2025 ereignete sich eine heftige Explosion an einem Geldautomaten der Sparkasse Altbayern in Ehekirchen, im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Automatensprengung in Ehekirchen

Gegen 04:10 Uhr wurde der Geldausgabeautomat in der Neuburger Straße 16 mit Sprengstoff angegriffen. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge sind mehrere unbekannte Täter für die Tat verantwortlich. Die Täter flohen nach dem Angriff in einem roten Alfa Romeo mit deutschem Kennzeichen in Richtung der Staatsstraße 2035. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Erfolgreiche Festnahme der Tatverdächtigen

Dank der raschen Reaktion der Polizei konnte das mutmaßlich tatverdächtige Fahrzeug im nahegelegenen Thierhaupten im Landkreis Augsburg lokalisiert werden. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm vier Tatverdächtige vor Ort fest.

Ermittlungen durch das Bayerische Landeskriminalamt

Die Verantwortung für die weiteren Ermittlungen hat das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) übernommen. Weitere Informationen folgen in späteren Berichten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

