Geldbörse aus unverschlossenem Auto in Augsburg-Lechhausen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Ein dreister Dieb hat in Augsburg-Lechhausen zugeschlagen: Am Ende der vergangenen Woche wurde eine Geldbörse aus einem geparkten Auto in der Derchinger Straße gestohlen.

Diebstahl in Lechhausen

Zwischen Donnerstagabend, 19:30 Uhr, und Freitagmittag, 13:15 Uhr, durchsuchte ein bisher unbekannter Täter einen Opel Corsa, der vor der Hausnummer 114 geparkt war. Offenbar war das Fahrzeug nicht abgeschlossen, was dem Täter den Zugang erleichterte. Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendete er einen Geldbeutel.

Ermittlungen der Polizei

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Rufnummer 0821/323-2310 in Verbindung zu setzen.