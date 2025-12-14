Newsletter
Reisebus mit gravierenden Mängeln auf A8 gestoppt – Weiterfahrt untersagt, Ersatzbus für Passagiere organisiert
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, wurde die Fahrt eines Reisebusses auf der A8 bei Adelzhauser Berg in Fahrtrichtung Stuttgart durch die Polizei beendet. Der Bus wies erhebliche Mängel auf, die die Verkehrssicherheit gefährdeten.

Bus wegen defekter Lichter gestoppt

Gegen 16:15 Uhr bemerkte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg den bosnischen Reisebus, da er mit defekten Lichtern unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten so gravierende Mängel fest, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Alle 15 Fahrgäste mussten den Bus verlassen und konnten ihre Reise letztlich mit einem Ersatzbus fortsetzen.

Sicherheitsleistung durch Busfahrer erbracht

Der defekte Reisebus wurde abgeschleppt. Der Busfahrer, der aus Bosnien stammt, musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von etwa 300 Euro zahlen. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

