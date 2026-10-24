Kehlsteinhaus-Brand: 33-Jähriger in Psychiatrie untergebracht

Das Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist bei einem Brand weitestgehend zerstört worden. Ein 33-Jähriger steht dringend im Verdacht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben, und wurde vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus geschlossen untergebracht.

Der Brandalarm ging am Freitag, 23. Oktober 2026, gegen 21.15 Uhr bei der Integrierten Leitstelle in Traunstein ein. Die alarmierten Feuerwehren stellten bereits während der Anfahrt fest, dass das Gebäude in Vollbrand stand. Die exponierte Lage erschwerte sowohl die Anfahrt als auch die Löscharbeiten. Rund 200 Einsatz- und Rettungskräfte aus sechs Gemeinden sowie der Kreisbrandinspektion, dem Bayerischen Roten Kreuz, der Bergwacht und der Polizei waren die ganze Nacht im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Bereich um den Einsatzort bleibt gesperrt. Zudem gilt derzeit eine Flugverbotszone für Drohnen. Wanderer und Bergsteiger werden gebeten, die Region großräumig zu meiden.

Ermittler können Brandort noch nicht betreten

Die Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen noch am Abend unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zur Brandursache. Ein gefahrloses Betreten des Gebäudes ist aus Gründen der Eigensicherung bislang nicht möglich. Die Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen mit Unterstützung eines Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamts fortgesetzt werden.

Kurz nach dem Brandausbruch stellten Einsatzkräfte im Umfeld des Kehlsteinhauses eine verdächtige Person fest. Der 33 Jahre alte Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Berlin wurde gegen 21.45 Uhr vorläufig festgenommen. Die Verdachtsmomente wegen eines vorsätzlichen Brandstiftungsdelikts erhärteten sich im weiteren Verlauf, sodass ein dringender Tatverdacht bestand.

Ein psychiatrischer Sachverständiger diagnostizierte bei dem Beschuldigten in einem Kurzgutachten eine psychische Erkrankung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungshaftbefehl wegen eines Brandstiftungsdelikts. Der 33-Jährige wurde anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Motiv dauern an.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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