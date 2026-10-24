Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Vollbrand – verdächtige Person festgenommen

Kehlsteinhaus am Obersalzberg steht in Vollbrand

Das Kehlsteinhaus in Berchtesgaden ist am Freitagabend, 23. Oktober 2026, in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei stand das Gebäude in Vollbrand. Verletzt wurde nach derzeitiger Kenntnis niemand. Eine verdächtige Person wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt zur Brandursache.

Gegen 21.15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein ein Brandalarm des Kehlsteinhauses am Obersalzberg ein. Die alarmierten Feuerwehren sahen bereits während der Anfahrt deutlich sichtbare Flammen.

Schwierige Bedingungen für die Löscharbeiten

Die Anfahrt der Löschzüge zum Kehlsteinhaus gestaltete sich wegen der örtlichen Gegebenheiten schwierig. Das Gebäude und sein näheres Umfeld können den Angaben zufolge nur mit schwerer Atemschutzausstattung betreten werden. Die aufwendigen Löscharbeiten dauern an.

Bislang wurden keine Personen im Kehlsteinhaus festgestellt. Nach derzeitigem Stand wurde niemand durch den Brand verletzt.

Verdächtige Person vorläufig festgenommen

Die ersten Maßnahmen übernahm die Polizeiinspektion Berchtesgaden. Noch am späten Abend übernahm die Kriminalpolizei Traunstein unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zur Brandursache.

Kurz nach dem Brandausbruch geriet eine verdächtige Person in den Fokus der Ermittler. Sie wurde vorläufig festgenommen. Ob sie mit dem Brand in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Untersuchungen.

Derzeit sind rund 200 Rettungs- und Einsatzkräfte von Feuerwehren aus sechs Gemeinden, der Kreisbrandinspektion, dem BRK, der Bergwacht und der Polizei vor Ort.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.