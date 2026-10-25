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2. Bundesliga: Nürnberg verliert gegen Kaiserslautern

2. Bundesliga: Nürnberg verliert gegen Kaiserslautern
Erencan Yardimci (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Am 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 verloren.

In der 58. Minute erzielte Erencan Yardimci das Führungstor für die Gäste. Ein Freistoß von der linken Seite war zunächst von den Nürnbergern geklärt worden, ehe Kaiserslauterns Mittelfeldspieler Mario Sauer am Strafraumeck an den Ball kam und ihn noch einmal vor das Tor flankte. Dort stieg der kurz nach der Halbzeit eingewechselte FCK-Stürmer Yardimci am höchsten und köpfte das Leder ins linke obere Eck.

Durch den Sieg klettert Kaiserslautern auf den 3. Tabellenplatz, während Nürnberg auf dem 2. Rang bleibt.

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