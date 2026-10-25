Formel 1: Kimi Antonelli triumphiert bei Großem Preis der USA

Kimi Antonelli hat den Großen Preis der USA auf dem Circuit of The Americas gewonnen. Der Mercedes-Pilot fuhr am Sonntag vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Red-Bull-Pilot Max Verstappen über die Ziellinie und steht damit kurz vor dem Gewinn des Weltmeistertitels. Lewis Hamilton belegte den vierten Platz und hat damit rechnerisch weiterhin Chancen auf den Titel.

Antonelli startete von der Pole-Position und konnte seine Führung trotz eines Starts auf Medium-Reifen verteidigen. Im Laufe des Rennens baute er seinen Vorsprung kontinuierlich aus und überquerte die Ziellinie mit einem Vorsprung von 15,3 Sekunden. Leclerc und Verstappen lieferten sich einen spannenden Kampf um den zweiten Platz, den Leclerc letztendlich für sich entscheiden konnte.

Im Mittelfeld gab es zahlreiche Positionskämpfe und Boxenstopps, die das Rennen zusätzlich spannend machten. Audi-Pilot Nico Hülkenberg, der von Platz 11 startete, konnte sich trotz einer soliden Leistung nicht in die Punkte fahren und landete auf dem undankbaren elften Platz. Mercedes-Fahrer George Russell, der ebenfalls noch theoretische Titelchancen hat, kam auf Platz 8 ins Ziel.

Das Rennen wurde von einigen Zwischenfällen geprägt, darunter ein Ausfall von Cadillac-Pilot Valtteri Bottas aufgrund eines Motorenproblems. Auch Alpine-Fahrer Franco Colapinto und Haas-Pilot Oliver Bearman mussten das Rennen vorzeitig beenden. In der kommenden Woche wird das nächste Rennen in Mexiko-Stadt stattfinden, wo Antonelli die Möglichkeit hat, den WM-Titel endgültig zu sichern. Lediglich zwei Punkte fehlen ihm noch, um den Titel zu gewinnen.