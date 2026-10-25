Tödlicher Unfall auf A96 bei Mindelheim: Fahrer stirbt

Bei einem schweren Unfall auf der A96 zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen ist am Sonntag ein 74-jähriger Autofahrer gestorben. Zwei Mitfahrer wurden verletzt.

Der Mann aus Baden-Württemberg befuhr gegen 11 Uhr mit einem Alfa Romeo eine langgezogene Linkskurve. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem angrenzenden Graben.

Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Ersthelfer befreiten den 74-Jährigen aus dem Fahrzeug. Trotz eingeleiteter Maßnahmen erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein 21-jähriger Mitfahrer wurde mittelschwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 50-jähriger Insasse erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Feuerwehren aus Mindelheim und Türkheim sicherten die Unfallstelle ab. Einsatzkräfte aus Mindelheim befreiten zudem den im Autowrack eingeschlossenen 50-Jährigen. Neben zwei Rettungshubschraubern waren zahlreiche weitere Rettungskräfte sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

A96 Richtung München bis 16.30 Uhr gesperrt

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme musste die A96 in Fahrtrichtung München vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Mindelheim abgeleitet; die Maßnahme dauerte bis 16.30 Uhr.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Alfa Romeo wurde total beschädigt und abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf rund 40.000 Euro beziffert. Die Autobahnpolizeistation Memmingen führt die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.

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