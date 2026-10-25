ECDC Memmingen gewinnt in Ingolstadt im Penaltyschießen

Die Frauen des ECDC Memmingen haben beim ERC Ingolstadt mit 1:0 nach Penaltyschießen gewonnen. Für die Indians war es im neunten DFEL-Spiel der achte Sieg.

Memmingen sammelte damit 23 von 27 möglichen Punkten und geht als Tabellenführer in die knapp vierwöchige WM-Pause. Die Partie in Ingolstadt war jedoch deutlich umkämpfter als viele Begegnungen der vergangenen Wochen. Der ERC hatte am vorherigen Wochenende seinen ersten Saisonsieg gefeiert und trat entsprechend selbstbewusst auf.

Die Indians erarbeiteten sich zwar Chancen, scheiterten zunächst aber mehrfach an unplatzierten Abschlüssen. ERC-Torhüterin Lisa Hemmerle musste deshalb nur selten ernsthaft eingreifen. Das Spiel blieb lange ausgeglichen, ehe Memmingen nach dem letzten Seitenwechsel zunehmend die Kontrolle übernahm.

Im Schlussdrittel ging die Schussbilanz mit 17:6 klar an die Gäste. Der Führungstreffer fiel dennoch nicht. Rund 30 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mussten die Memmingerinnen zudem eine brenzlige Situation bei einem Ingolstädter Konter überstehen. Torhüterin Chiara Schultes verhinderte den Rückstand und hielt ihr Team damit in der Partie.

Auch in der Verlängerung fiel kein Tor, weil beide Mannschaften kein volles Risiko mehr eingingen. Im anschließenden Penaltyschießen sicherte Nicola Hadraschek den Indians den Zusatzpunkt.

WM-Pause für sieben Memmingerinnen

An den kommenden drei Wochenenden ruht der Spielbetrieb in der DFEL. Am 21. November steht für Memmingen das Rückspiel in Ingolstadt an. Zuvor beginnt am Mittwoch in Bremerhaven der WM-Vorbereitungslehrgang der Frauen-Nationalmannschaft mit sieben Memminger Nationalspielerinnen. Die IIHF-Weltmeisterschaft findet vom 6. bis 11. November in Herning und Esbjerg in Dänemark statt.

„Wir haben zwar nicht das Spiel gezeigt, das wir uns erhofft hatten, aber die Mädels haben im letzten Drittel und in der Verlängerung hart gekämpft“, sagte Indians-Headcoach Jim Nagle. So habe sich die Mannschaft vor der WM-Pause die zwei Punkte gesichert. Torhüterin Chiara sei völlig zu Recht zur besten Spielerin des Tages gekürt worden.

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