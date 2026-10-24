EHC Königsbrunn verliert beim TEV Miesbach mit 1:3

Der EHC Königsbrunn hat am Freitagabend beim TEV Miesbach mit 1:3 verloren. Trotz eines späten Anschlusstreffers und großen Einsatzes blieben die Brunnenstädter ohne Punkte.

Miesbach führt nach dem ersten Drittel

Beide Mannschaften traten mit vollem Kader und vier Reihen an. Im Königsbrunner Tor begann Stefan Vajs, Nico Hetzel stand als Ersatz bereit. Die Teams lieferten sich zunächst ein intensives Duell auf Augenhöhe. In der sechsten Spielminute verhinderte der Pfosten einen frühen Rückstand des EHC. Auch das erste Überzahlspiel der Gäste blieb ohne Erfolg.

In der 14. Minute erzielte Matej Pekr mit einem verdeckten Schuss das 1:0 für die Gastgeber. Königsbrunn hielt in den harten, aber fairen Zweikämpfen dagegen, kam bis zur ersten Pause jedoch nicht zum Ausgleich.

EHC erhöht den Druck, Pekr trifft erneut

Zu Beginn des zweiten Drittels bewahrte erneut das Gestänge den EHC vor einem Gegentreffer: Ein Miesbacher Konter endete in der 25. Spielminute mit einem Lattentreffer. Ab der 28. Minute erhöhten die Brunnenstädter den Druck und drängten auf den Ausgleich. Stattdessen nutzte Miesbach einen weiteren Konter: Pekr erzielte in der 32. Minute sein zweites Tor des Abends und erhöhte auf 2:0.

Königsbrunn blieb offensiv bemüht. In der 37. Spielminute traf Hayden Trupp jedoch nur das Gestänge. Die Gastgeber nahmen ihre Zwei-Tore-Führung mit in die zweite Pause.

Später Anschlusstreffer reicht nicht

Nach einer Umstellung für den Schlussabschnitt erhöhte Kelvin Walz in der 42. Minute auf 3:0. Königsbrunn gab sich dennoch nicht geschlagen. In der 49. Spielminute verkürzte Stefan Rodrigues nach einer Ablage von Tobias Bader hinter dem Tor auf 1:3.

Kurz darauf bot sich dem EHC eine weitere Großchance, die jedoch ungenutzt blieb. In der 53. Minute verhinderte David Farny den vierten Miesbacher Treffer. In der Schlussphase warf Königsbrunn alles nach vorne und nahm kurz vor dem Ende den Torwart zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis. Die Wende gelang jedoch nicht: Miesbach verteidigte den Vorsprung bis zur Schlusssirene.

Die Gastgeber nutzten ihre Chancen konsequenter und standen defensiv stabiler. Die Strafminutenbilanz war mit jeweils vier Minuten ausgeglichen. Insgesamt sahen 432 Zuschauer die Partie.

Helling kritisiert Chancenverwertung

EHC-Coach Maxi Helling sah die Ursachen für die Niederlage vor allem in der fehlenden Effizienz:

„Das erste Drittel haben wir verschlafen, da hatten wir noch Glück, dass wir nur mit einem Tor hinten lagen. Im zweiten Abschnitt haben wir die ersten zehn Minuten meiner Meinung nach dominiert, dann haben wir diesen Konter gefressen. Auch im letzten Drittel waren wir, so finde ich, immer noch die bessere Mannschaft. Wir sind aktuell leider zu schlecht vor dem Tor und verlieren zu viele Zweikämpfe, obwohl wir das erst trainiert hatten.“

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