EHC Königsbrunn: Hu geht vor Duellen mit Miesbach und Kempten

Kevin Hu wird nicht mehr für den EHC Königsbrunn auflaufen. Der Spieler bat aus familiären Gründen um die Auflösung seines Vertrags. Am Wochenende trifft der EHC zunächst auswärts auf den TEV Miesbach und anschließend zu Hause auf den ESC Kempten.

Der Verein entsprach Hu zufolge diesem Wunsch. Kevin Hu befindet sich nach Vereinsangaben bereits auf dem Flug in seine Heimat. Einen Ersatz plant Königsbrunn vorerst nicht. Der EHC will den Verlust intern auffangen und mit einem Importspieler weiterspielen.

TEV Miesbach kommt nach holprigem Start in Fahrt

Am Freitag gastiert der EHC ab 20 Uhr beim TEV Miesbach. Nach einer 1:5-Niederlage gegen Klostersee gewann der TEV zu Hause mit 7:4 gegen Peißenberg und setzte sich in Waldkraiburg mit 6:3 durch. Zuletzt folgte ein 2:1-Sieg nach Penaltyschießen gegen Geretsried.

Vor der Saison verlor der Traditionsverein unter anderem Michael Grabmeier, Felix Feuerreiter und Petr Gulda. Insgesamt kamen neun neue Spieler hinzu, darunter der US-Amerikaner Kevin Walz, Athanassios Fissekis und Maximilian Vollmayer.

Kempten gastiert in der Pharmpur EISARENA

Am Sonntag folgt ab 18 Uhr das Heimspiel gegen die Sharks des ESC Kempten in der Pharmpur EISARENA. In der Vorrunde gewann Königsbrunn das bisher einzige Duell mit 5:3.

Kempten startete mit einer 6:7-Niederlage nach Verlängerung in Amberg. Danach folgten ein 4:3-Heimsieg gegen Klostersee, eine 3:5-Niederlage in Peißenberg, ein 4:1-Erfolg in Geretsried und ein 6:5 gegen Waldkraiburg. Verstärkt haben sich die Sharks unter anderem mit den finnischen Stürmern Niklas Salo und Eetu Elo sowie mit Milan Pfalzer aus Memmingen.

Bertele erwartet weitere Steigerung

Sportlicher Leiter Tim Bertele sieht in den beiden Partien einen Gradmesser: „Uns erwarten zwei Spitzenmannschaften der Liga. Die Leistung am vergangenen Wochenende war positiv, dennoch brauchen wir noch einmal eine Steigerung, um gegen diese Teams bestehen zu können.“ Den Abgang von Hu bezeichnete Bertele als bedauerlich und überraschend. Der Verein wolle den Verlust mit dem vorhandenen Kader auffangen.

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