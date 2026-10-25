A96 bei Mindelheim: Fahrer stirbt, zwei Insassen schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der A96 zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen ist am Sonntagmittag ein Mensch gestorben. Zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt.

Der mit drei Personen besetzte Pkw kam am 25. Oktober 2026 auf Höhe von St. Anna in Fahrtrichtung München aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Autobahn ab. Das Auto durchfuhr eine Böschung, überrollte mehrere Büsche und Bäume und überschlug sich mehrfach. Abseits der Fahrbahn blieb der stark beschädigte Wagen liegen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten an und leisteten Erste Hilfe. Die Feuerwehren aus Mindelheim und Türkheim sowie zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes wurden alarmiert. Neben einem Notarzt und zwei Rettungswagen wurden auch zwei Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert.

Die Feuerwehr Mindelheim befreite die Insassen mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Unfallwagen. Einer der Schwerverletzten wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, ein weiterer mit einem Rettungshubschrauber aus Murnau abtransportiert. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle.

Ursache des Unfalls auf der A96 bislang ungeklärt

Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht geklärt. Die Ermittler prüfen unter anderem, ob der Fahrer während der Fahrt gesundheitliche Probleme hatte. Ob ein medizinischer Notfall vorausging, sollen die weiteren Untersuchungen ergeben. Die Autobahnpolizei Memmingen führt die Unfallaufnahme und ermittelt zum genauen Hergang.

A96 bei Mindelheim in Richtung München gesperrt

Für Rettungsarbeiten, Unfallaufnahme und Bergung musste die A96 in Richtung München gesperrt werden. Die Feuerwehr Türkheim leitete den Verkehr bereits an der Anschlussstelle Mindelheim ab. Dadurch bildete sich ein erheblicher Rückstau. Verkehrsteilnehmer mussten mit längeren Wartezeiten rechnen.